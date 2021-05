Carmen Gloria Arroyo sobre el color de ojos al empezar su carrera: “Quería tenerlos claritos”

La abogada Carmen Gloria Arroyo se refirió al cambio en el color de sus ojos al comenzar su carrera. “Quería tenerlos claritos”, confesó.

En un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, Martín Cárcamo mostró imágenes de uno de los casos que comenzaron su carrera televisiva: el de Gemita Bueno en el 2004. Sin embargo, el animador notó una gran diferencia en la apariencia de la abogada.

“La Jueza” comentó: “Estoy mejor ahora que en esa época“, momento en que el entrevistador destacó que se le veían los ojos claros.

“Sí, es que usaba lentes de contacto, porque quería tener los ojos claritos“, reconoció la profesional, explicando que eran de color gris, pero daba el efecto de que fueran verdes.

Al respecto, Carmen Gloria explicó que cuando “estaba en Miami, por trabajo mi ex viajaba mucho, trabajaba en un empresa multinacional”, y “en Chile no existía el lente de color en esa época, menos óptico. Yo fui a comprar mi receta óptica de lentes de contacto y me dicen: ‘Hay de colores, ¿qué color quiere’. Me traje puros colores raros, gris, violeta, miel”.

Pero cuando estuvo frente a las cámaras de televisión, se dio cuenta que su apariencia podía ser un problema. “Después cuando me empecé a hacer conocida, yo andaba con los grises y no me atreví a cambiármelos, dije me van a tomar como poco seria“, dijo, quien hoy día luce sus ojos color café.