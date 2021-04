Uno de ellos trabajó en una funeraria: Los Atletas de la Risa contaron cómo han hecho frente a la pandemia

Los Atletas de la Risa, Patricio Mejías (“El Pato”), Roberto Saldías (“El Chino”) y Juan Carlos Donoso (“El Guatón”), contaron cómo han hecho frente a la pandemia y repasaron su carrera humorística.

En conversación con Martín Cárcamo en un nuevo capítulo del programa De tú a tú de Canal 13, detallaron que antes de dedicarse al humor, era camionero, al igual que su padre, “El Chino” a los 17 años trabajó en el POJH, programa de ocupación para Jefes del Hogar. Él vivía en la población Neptuno, confiesa que vivían en una familia sumamente pobre y que en la población todos trabajaban en el POJH, ganaba 5 mil pesos al mes.

Por su parte, “el Guatón” cuenta que hizo el servicio militar en Arica antes de convertirse en comediante, uno que le dejó cicatrices. “Si me están viendo en el programa mis compañeros, no es mentira todo lo que pasamos nosotros. Ahora, por lo menos, hay defensa para lo que hacen el servicio, nosotros no, nos agarraban a palos, cicatrices de palo, nos castigaban, nos llevaban al cementerio en la noche a meternos en las tumbas. A mí me sacaban la chu… todo el rato por ser bueno para el huev…”, relató Donoso.

Asimismo, contaron que el primer día que trabajaron juntos, en el Paseo Ahumada, ganaron 5 mil pesos en un solo show y que ese monto se consideraba un día exitoso en su trabajo callejero.

Sobreviviendo a la pandemia

Por otra parte, la pandemia por el Covid-19 les ha afectado profundamente, debido a que no han podido hacer sus espectáculos en el Paseo Ahumada. “Para nosotros ha sido terrible esta situación, gracias a Dios, nos pilló después del estallido social, porque hicimos hartos shows para el verano del 2020 y nos pilló con un colchón”, dijo Mejías.

“El Chino” afirmó que los ahorros le alcanzaron hasta mediados del año pasado, pero que ha podido sacar plata con el retiro de las AFP.

Donoso reveló que durante la emergencia sanitaria, en el peak de la pandemia, trabajó en una funeraria, y que “la gente llegaba llorando y se iba riendo”, porque les contaba chistes, pero que a pesar de transmitir buenas energías, la experiencia fue fuerte por la cantidad de gente que llegaba. “Como 40 (personas fallecidas) en quince días, imagínate las funerarias grandotas”, sostuvo.

En tanto, recordaron su paso por el Festival de Viña en 2013, y contaron que vino acompañado de un problema no menor, la posible ausencia de “El Guatón”, ya que por su tardío diagnóstico de diabetes, tuvieron que amputarle dedos en el pie. La bacteria fue esparciéndose en el cuerpo de Juan Carlos y él fue enfático en decirle al doctor que le cortara la pierna si es que era necesario. “Doctor, póngame una prótesis y yo voy a estar en el Festival de Viña”, le dijo a su médico.

“El Pato” confesó: “Nosotros ocultamos esto, por un buen tiempo, porque no queríamos que después de el Festival de Viña nos llamaran y dijeran: ‘No, cabros, dejémoslo para otro año, esperemos que se recupere… No, nosotros con El Guatón llegamos sí o sí, yo ya tenía planeado comprarle una prótesis, pero éste iba a estar ahí“.

Lograron presentarse y con una rutina nueva, sana. “De todos los humoristas que han estado en el Festival de Viña, siendo nosotros los más groseros a nivel nacional, fuimos los que menos garabatos hemos dicho en el Festival de Viña del Mar. Lo digo con mucha honra y mucho orgullo”, sostuvo Patricio.

Tras su participación en el certamen internacional, mandaron a hacer un juego de antorchas y gaviotas para cada uno.