Imitadora de Shakira arremetió contra Myriam Hernández tras abandonar Yo Soy

Noelia Quiroz, la doble chilena de Shakira y que hace algunos días abandonó la competencia de Yo Soy, reveló las verdaderas razones de salida, las cuales tienen que ver directamente con Myriam Hernández.

Recordemos que la noche del domingo, en plena gala de eliminación, la imitadora y la cantante nacional tuvieron una tensa discusión, luego de que Quiroz compitiera con “Barry White” y “Mercedes Sosa”.

Tras esto, Sergio Rojas abordó la situación en Me Late, de TV+, donde aseguró que Noelia se fue antes de que la producción la echara, ya que, según ella, era una decisión que el espacio ya tenía tomada.

Al día siguiente, la doble de Shakira se refirió a su salida a través de Instagram, donde arremetió contra Myriam Hernández. “Quizás con coach todo hubiese sido mejor para mí, para ser una doble más completa, pero lo hice solita. Dije que me sentía orgullosa de mí en cámara, pero no lo pusieron. Dije que agradecía a mi papito y jamás salió en cámara. También hablé de que yo no era cantante, que había comenzado como doble y quería crecer como artista“, partió escribiendo.

Luego, agregó: “Finalmente todo el día ahí, y después salgo y Myriam me miraba con una cara terrible desde que aparecía. Eso desgasta, y sin público se hace peor. Nunca me hizo sentir cómoda esa cara; te inseguriza y los nervios terminan traicionando, eso es de la mayoría de las mujeres que estuvimos en este programa”

“Conocí grandes compañeros y artistas. Agradezco a todos los que me entendieron, y a todos los que no, igual les mando bendiciones“, cerró.