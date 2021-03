“Para mí fue horrible”: Francisco Dañobeitía recordó su paso por teleseries y desclasificó fuertes episodios detrás de cámaras

Francisco Dañobeitía recordó su paso por las teleseries en las que fue partícipe desde el 2014 y con ello se refirió a los problemas que tuvo en 2015 cuando comenzó a trabajar en Mega, donde interpretó al cadete Briceño en Papá a la Deriva.

El actor, hoy enfocado en su carrera musical, comentó al podcast Impacto en el Rostro que en aquel entonces él tenía una carta de compromiso con TVN para grabar Matriarcas. Sin embargo, Moira Miller fue a ver una obra que estaba realizando en ese momento y le propuso presentarle a Quena Rencoret.

“Yo le dije que ya había firmado una carta de compromiso con TVN”, aclaró Dañobeitía, quien de todos modos se fue a trabajar a Mega. Además, señaló que “todo lo que tuvo que ver con la televisión para mí fue horrible. No me gustaba el personaje, sentí por primera vez como funcionaba el cinismo dentro de los roles de productores, fue muy fuerte para mí”.

El actor hizo un mea culpa porque a pesar de tener un compromiso firmado él accedió a ir a una prueba de cámara en Mega, lo que trajo graves consecuencias. Incluso en una ocasión le impidieron ir a hacer una de las funciones de teatro que estaba realizando: “Me amenazaron sutilmente, que iba a perder la pega”, confesó.

Respecto de si algún momento conversó con la producción de TVN sobre lo que había pasado sostuvo que “sí, yo les conté lo que había pasado y me odiaron. En algún momento me dijeron que iban a ver abogados. Y por el otro lado, las productoras que estaban en Mega casi que se reían y me decían ‘no pesques'”.

Fue en Papá a la Deriva donde vivió un crudo comentario: “Una productora se acercó a mí y me dijo que tenía que trabajar más mi caminar o mi forma de moverme, porque era muy femenina”, sostuvo Dañobeitía, quien aclaró que hoy ese comentario no le afectaría, pero que sí tuvo sus repercusiones en aquel tiempo, donde incluso tuvo la posibilidad de ver cómo era la vida en la escuela de cadetes de marinos y el trato que se les dio también le afectó.

Finalmente, la producción terminó el contrato un mes antes a pesar de que le habían asegurado que tendría un proyecto más en cuanto la teleserie terminara. Sin embargo, le dijeron “no nos sirves en este momento”, en palabras de Dañobeitía.

Al respecto, el actor sostuvo que fue un momento muy difícil en lo laboral, pero que ello produjo en él el hábito de ahorrar e incluso fue en ese periodo donde conoció a su expareja y madre de su hijo, Fernanda Ramírez.