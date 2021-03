“Córtenla con tanta perversión”: seguidores de Verdades Ocultas arremetieron contra uno de los giros de la trama

Indignación causó el nuevo avance de Verdades Ocultas puesto que se reveló que Olivia, la hija de Agustina y Marcos, termina enamorada de Ricardo, la pareja de su madre y por ende su padrastro.

“Yo no voy a dejar que nadie te aleje de mí. Tú de mi lado, no te mueves”, le confesó Olivia en base a los últimos altercados que ha tenido la familia. Especialmente, la rivalidad que mantiene Cristóbal con él y cómo eso influyó en el deterioro de la relación entre el menor de los San Martín y Agustina, lo que lo llevó a los brazos de Samantha que hoy es su amante.

Pese a que no existe una línea sanguínea entre ambos, sí existe una relación familiar que se dio desde su nacimiento, puesto que Marcos falleció dos meses antes de que Agustina se diera cuenta de su embarazo y ambos mantuvieron una relación cercana y cordial durante la vida de la joven, caso opuesto al de su hermano Cristóbal.

Sumado a ello, durante el avance también se reveló la atracción que Olivia siente por Gaspar, mellizo de Julieta, quien arribó al país y durante este adelanto de Verdades Ocultas le confesó su intención de que el joven abogado se quede durante más tiempo en Chile. Al respecto se ve una suerte de coqueteo entre ambos.

Sin embargo fue la supuesta relación que se estaría creando entre Ricardo y Olivia lo que gatilló la furia de los seguidores de Verdades Ocultas, puesto que el arquitecto no mostró una actitud de rechazo hacia ella y tampoco una expresión de sorpresa o desagrado.

Los fanáticos compararon ese hecho a la relación de Julieta y Tomás donde hubo, por parte de la informática, una deslealtad hacia Rocío sumado a la evidente diferencia de edad entre ambos.

Siempre hay tanto incesto en #VerdadesOcultas , que no me extrañaría que empezaran a romantizar también las relaciones entre los nuevos primos, en una de esas también la de de Gaspar y Julieta.

#VerdadesOcultas Olivia con su padrastro!!.Martina con su primo!! Benjamin con su "madrastra"!

. yapo..cortenla con tanta perversión..aunque esto exista en el mundo the Real.. este guionista tiene bastante problemas incestuosos. No me gusta que se normalicen estos actos.. @Mega

— karen_cast (@inka_monca) March 8, 2021