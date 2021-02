“Si no eres mío, no vas a ser de nadie”: Eliana le disparó a Tomás y Nicolás se interpuso en avance de Verdades Ocultas

Las teorías de Verdades Ocultas en redes sociales se están cumpliendo, puesto que en un nuevo adelanto Gracia intentó defender a Eliana frente a Tomás, apelando al estado en el que la recibió en su casa y sin querer dejó al descubierto que la villana estuvo viviendo en su casa durante los últimos días. A pesar de que intentó ocultarlo, Tomás le sacó la información y fue a encararla.

Valencia le dejó en claro que la quería lejos de él y sus hijos para siempre y aunque ella intentó convencerlo, terminó rogándole, razón por la cual Tomás perdió el control por completo y se enfrascaron en una fuerte discusión, donde él le confesó que ya no la aguanta más.

“Tú no vas a ser feliz con Rocío Verdugo”, sostuvo Eliana cuando sacó su arma, lo apuntó y le dijo: “Si no eres mío, no vas a ser de nadie”, mientras que Tomás hizo un inútil esfuerzo porque bajara la pistola, puesto que Zapata se mostró decidida a quitarle la vida.

Justo en ese minuto entró Nicolás y se interpuso al disparo, sin embargo la cámara no mostró a quién le llegó la bala, por lo que los usuarios de redes sociales recordaron las fuertes teorías presentes en las cuentas de spoilers, que aseguraron que Nicolás es quien recibe el disparo y logrará salvarse.

Sin embargo, desaparecería abruptamente de la producción para el salto temporal de 25 años, por lo que los fanáticos de la teleserie reaccionaron inmediatamente a la escena.

Porfa encierren a la Eliana, ya es suficiente!!#VerdadesOcultas — Jessi ♊ (@chirimoya_27) February 16, 2021

Supongo que ahora que Elianita disparó a Tomás, los weones le van a creer a Rocío que sí es asesina #VerdadesOcultas — Víctor (@veateese) February 16, 2021

Con lo weón que es Tomás, capaz que aún así no crea que la Eliana es asesina. “No, si solo estaba nerviosa. Ella es incapaz de matar a nadie” #VerdadesOcultas — Gengar007 (@Gengar0071) February 16, 2021

NICO PERO WN PA QUE TE ATRAVESAI, EL TOMAS NO SE MERECE AL NICO😭😭😭😭😭#VerdadesOcultas — Mochi Au's #ProtectNayeon ⦡ 🥚🇨🇱 (@y00ngicit0) February 16, 2021

Apuesto que ni aún así el idiota de Tontomás va a creer que la Eliana es una psicópata 🤣🤣🤣 #VerdadesOcultas — Pigeon Thompson (@PigeonThompson) February 16, 2021

Nicolas se tiene que salvar! Sino, Eliana a la cárcel y todo el argumento de venganzas se viene abajo 🤷🏻‍♀️ #VerdadesOcultas — Valeska Escobar P (@Valeska_Escobar) February 16, 2021

Justicia para Nico #VerdadesOcultas — Jose Alarcon (@1971jesa) February 16, 2021

Puta Eliana oh, el balazo le llegó a quien no debía. #verdadesOcultas — 𝙃𝙤𝙗𝙖𝙧𝙞⁷ (@WinterGirl26) February 16, 2021

Aquí puedes ver el avance completo: