Los Carcamales, la serie que reivindica a las personas mayores: “El humor siempre ha servido como instrumento de critica”

Durante la noche del domingo 27 de diciembre se estrenó la nueva serie de Canal 13, Los Carcamales, promediando 9.8 puntos y con muy buena recepción en las redes sociales.

La ficción cuenta la historia de un grupo de personas mayores que pasa de una vida monótona a una improvisada actividad delictual para ayudar a otros desvalidos.

Julián (Patricio Contreras), “El Cuervo” (Sergio Hernández) y Mariano (Alejandro Goic), buscan cumplirle una promesa a Estela (Gloria Münchmeyer), la mujer de Julián, que está enferma y cuyo elevado costo de su tratamiento supera sus posibilidades económicas. Por lo mismo, no tendrán otra opción que atracar farmacias y cometer otros delitos.

“No de ninguna manera, no me siento un ‘Carcamal’, no puedo creer que llegué a los 73 años“, comentó el actor nacional radicado en Argentina, Patricio Contreras a Ciudadano ADN.

Buscando definir la relevancia de la serie, indicó que “el encierro, en la ausencia de contacto con nietos o con los hijos o con las amistades, los ancianos suelen estar muy solos, los desechan y con esta cuarentena que nos obligó la pandemia, ha sido muy duro“.

A pesar, de que según él, “los adultos mayores tienen muchas cosas que enseñarnos, valores que de repente son mirados con desdén: el romanticismo, la solidaridad, la buena convivencia”.

En relación a la preponderancia de momentos de comedia en la serie, Contreras aseguró que “el humor siempre ha servido, históricamente, como instrumento de critica, como para señalar el abuso del poder“, afirmando que “efectivamente la historia arrancó porque no alcanzaba el dinero para comprar los remedios para quien interpreta a Estelita”.

Una cuarentena con un amor

Patricio Contreras también contó sobre su encierro. “Yo vivo solo pero mi pareja me acogió en su hogar los primeros meses. Después, para oxigenarnos un poco, yo pasaba algunos días en mi casa y otros días junto con ella”, confesó.

A pesar de ello, aceptó que “hubo un momento extrañísimo, la sensación de estar viviendo un irrealidad“, lo que generó que se deprimiera. “Anduve con un antidepresivo y yo no soy bueno para empastillarme, no me tomo ni una aspirina, pero sentí la necesidad de ayudarme un poco”, explicó.

Y agregó, que “por primera vez no me sentí culpable de no hacer nada, porque estaba ayudando a cuidar“, entonces “con mucho gusto me quedé holgazaneando”.

Finalmente, el actor se refirió a si se va a vacunar. “Sí por supuesto, la que venga“, y analizó que “me parece absurdo que estemos discutiendo el tema“. “Yo creo que en el caso de Argentina, definitivamente es una irresponsabilidad y una mala intención la que hay de desautorizar de poner un manto de sospecha”, finalizó.