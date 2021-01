Viviana Rodríguez reveló que “odió” mucho tiempo a Pancho Melo por el apodo que le puso en Iorana

“Yo salía de Santiago y era la Matakuri. Curiosamente mis personajes prevalecen más fuerte que yo, yo me paso a llamar de esa manera en la sociedad de ahí en adelante. Después de Isla de Pascua (donde se grabó Iorana) desaparecí por mucho tiempo, durante muchos años fui la Matakuri”, agregó.

Luego, profundizó sobre su relación con el actor, asegurando que en pantalla era muy buena, pero fuera de ella no.

“Nosotros fuimos armando una dupla muy bonita, muy entretenida, lo pasábamos bien haciendo los personajes. No era tan buena nuestra relación fuera del personaje, pero cuando esos personajes estaban, era mágico lo que iba pasando también al trabajarlo”, comentó.

“Más allá de eso, no creas tú que había ningún tipo de atracción, no era tal, no existía esa atracción. Nos llevábamos bien, nos conocíamos de la universidad con Pancho, entonces a lo mejor a la hora de actuar hablábamos un lenguaje parecido y por eso los personajes engancharon como engancharon”, concluyó.