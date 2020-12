Imitador de Raphael tras victoria en Yo Soy: “Yo creo que la canción que ha marcado mi vida es ‘Digan lo que digan’”

Tras semanas de electrizante competencia, en la jornada del pasado lunes 21 de diciembre llegó a su final la segunda temporada de Yo Soy, el programa de imitadores de Chilevisión que coronó a Raphael como el gran ganador.

Cristóbal Osorio es un joven que desde su primera aparición cautivó al jurado y al público, no solo por la calidad de su voz sino también por toda su impronta y puesta en escena. En sus últimas presentaciones Myriam Hernández le dijo que su presentación había sido perfecta e histriónica.

De esta manera, para conversar de su éxito rotundo, por más de un 35% en el voto del público frente Ana Gabriel, Ciudadano ADN conversó con el ganador de la segunda temporada de Yo Soy.

Inmerso en estas fechas navideñas, abrió comentando sobre el clásico éxito de Raphael, “El Tamborilero”. “Es uno de los clásicos de Raphael en esta época navideña, siempre la gente lo pide, ayer tuve un pequeño cumpleaños y lo incluí en el repertorio y la gente se emociona mucho con esta canción“.

Mientras que, frente a la pregunta sobre cuál es su canción favorita del artista, Cristóbal Osorio contó la historia de cómo empezó a imitar al cantante español, “yo creo que la canción que ha marcado mi vida es “Digan lo que digan”, fue una de las primeras canciones que yo interpreté como Raphael y cuando conocí al artista“.

Así, narró que “en aquellos años de juventud, donde yo estudiaba, participé en un concurso que hicieron en el liceo donde había que imitar a un artista famoso, yo imité al gran Raphael y la canción fue “Digan lo que digan”. Ahí, fue el primer tema que yo me aprendí, la primera vez que trate de imitar su voz y su timbre”.

Frente al éxito que tuvo en esta segunda temporada de Yo Soy, reveló que se había inscrito “en la primera temporada, la del año pasado. Por cosas del destino no se dio la posibilidad de entrar al programa”.

“Yo no me había alcanzado a inscribir por la pagina de Chilevisión, donde había que ingresar con un video, porque cuando lo hice ya se había cerrado el sistema y había perdido toda esperanza de entrar al programa. Pero un día, estaba haciendo zaping y justamente aparece un comercial que decía ‘esta es tu última oportunidad para estar en Yo Soy’“, agregó el cantante.

Sobre el transcurso del programa, Osorio declaró que fue “un proceso muy emociónate, muy bonito de ir avanzando en cada presentación“. Y que todo ese esfuerzo se coronó, “el fin de semana, primero el día domingo en la final donde tuvo mayoría de votos, que la verdad no me lo esperaba, y luego el lunes con una tremenda sintonía, también siendo triunfador de este hermoso programa, que tampoco me lo esperaba”.

A raíz de lo anterior, aseguró que su expectativa siempre fue “mostrar mi trabajo con un poco más de experiencia, con un poco mas de escenario, un poco más de dominio del personaje. Pero nunca me imaginé llegar tan avanzado en el programa y menos ganar el primer lugar“.

Así, contó que los rivales más difíciles “eran mis compañeros que se parecían más al artista, Miguel Bose y Mon Laferte, ellos dos eran los más parecidos físicamente”, afirmó Cristóbal.

Finalmente, se refirió a su abuelo, a quién le dedicó el triunfo. “Fue super difícil. Lo que pasa que él era uno de mis pilares, de mis grandes referentes, y lamentablemente murió de cáncer, un cáncer fulminante, que duró un mes“. A pesar de ese terrible destino, “un mes antes de falleciera compartimos escenario en un beneficio de una compañera”, compartió Cristóbal.