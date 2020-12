“Me da mucha pena”: Amaro Gómez-Pablos recordó momento en que estuvo al borde de la muerte

El periodista Amaro Gómez-Pablos recordó una terrible experiencia vivió hace unos años atrás: estuvo al borde de la muerte.

En Sigamos de Largo el animador contó que cuando buceó en la Esmeralda, en Iquique, a 47-57 metros de profundidad, donde quería sumergirse con una máscara que le permitiera ir narrando su recorrido de la histórica embarcación.

“De repente siento que escasea el aire. Yo estaba con un sistema que es casi como una juca, es como una manguera de la cual van nutriendo aire. Y voy sintiendo que escasea”, relató.

“En un momento ya me entrego. Me da una profunda melancolía, me da mucha pena (…) Digo: ‘Aquí la palmo. Aquí me voy'”, confesó.

El comunicador explicó que en ese momento no pudo pedir ayuda porque “tenía un sistema de citófonos, donde yo me podía comunicar con la superficie. Pero si yo exhalaba algo más de palabras diciendo me falta oxígeno, tenía 15 o 20 segundos menos de vida”.

“Me embarga esta pena donde me pongo a pensar en Alonso y en Julieta, mis hijos, y me da pena, porque me digo qué ganas de tener más vida con ellos, qué ganas de poder estar más con ellos, más tiempo. Y de esa pena, porque ya no estoy ofuscado, ya estoy entregado, estoy con una paz donde siento que me viene la muerte. Miro para arriba y pienso qué muerte quiero: ¿aquí abajo o esa muerte desesperada de estar pataleando absurdamente, al final tratando de llegar a la superficie a sabiendas de que no llego jamás?'”, finalizó el chileno-español, quien finalmente logró salir a la superficie.

