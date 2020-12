“Nunca pude cambiar nada”: Juan Pablo Sáez reveló que quería transformar “Mekano” en un programa cultural cuando fue animador

Juan Pablo Sáez se refirió a su paso como animador de Mekano de Mega en 2006, y reveló que quería transformarlo en un programa cultural.

Casi 15 años más tarde, el actor contó algunas curiosidades de cómo llegó a ese puesto, respondiendo también si es que le “aserruchó” el piso a José Miguel Viñuela, en Sigamos de largo de Canal 13.

“Aserruchar el piso jamás, él rechazaba cosas que después me llegaban a mí (…) Él se aburrió de Mekano y renunció, y yo fui a dar una entrevista a Mega un día, me ve un ejecutivo y me dice: ‘Oye, ¿tú animarías un programa de televisión? Que se nos acaba de ir el animador'”, contó.

“Le digo: ‘¿Qué programa?’. Me dice: ‘Mekano‘ y le dije: ‘No, no, no’. Yo había toda la vida criticado ese programa. No me pueden estar ofreciendo algo que yo criticaba”, confesó.

“Miren que uno dice ‘nunca escupas al cielo’. Rechacé, pero me subieron la puntería en las lucas“, detalló, así que finalmente terminó aceptando.

De igual forma, Sáez expresó que tras asumir como animador del espacio, tenía la intención de darle un nuevo aire. “Yo dije: ‘Lo voy a cambiar por dentro este programa, yo con mis ideas lo voy a transformar en un programa cultural‘”, señaló, detallando que incluso “quería tener músicos en vivo todos los días, bandas de rock”.

“Te lo juro que yo pensaba que podía, pero nunca pude cambiar nada“, concluyó.