Revelan la historia real que inspiró la teleserie 100 días para enamorarse

A través de una entrevista, el productor de la versión estadounidense de la teleserie 100 días para enamorarse, reveló el origen de la historia, que tiene una clara inspiración en la realidad.

Miguel Varoni expresó en entrevista con la radio FM Blu de Colombia, que la producción, que actualmente exhibe Mega en una particular adaptación, fue realizada en Estados Unidos respetando el producto original, que a su juicio es “perfecta”.

Ese respeto a lo escrito por Ernesto Korovsky, Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada es lo que, a su juicio, ha contribuido a que se vuelva un fenómeno en Latinoamérica: primera en Colombia, en México y dentro del top ten de lo más visto en nuestro país, Argentina o Perú. “Le pedimos a los escritores que no la tocaran, que solo quitaran algunas cositas como argentismos”, explicó.

Además, desclasificó el origen de la idea original, a cargo del productor trasandino Sebastián Ortega. “Hace cuatro o seis años, él estaba separándose de su esposa después de un matrimonio muy largo, con hijos. Creo que tenía cuatro hijos en ese momento”, narró.

“Él decía,‘dios mío, por qué no tengo la posibilidad de tener unos días para saber si me debo o no separar. La posibilidad de probar, de darnos un tiempo, de unos días para separarnos. Y para volver a enamorarnos o no'”, añadió. “A raíz de eso empieza esta serie, que es como una sinopsis, que es como arrancan todas las historias, como una idea”, cerró.

La versión de Telemundo para 100 días para enamorarse, titulada 100 días para enamorarnos, está disponible en Netflix.