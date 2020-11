“Tengo muchos proyectos por delante”: Soledad Onetto se despidió entre lágrimas de “Mucho gusto”

La animadora Soledad Onetto se despidió entre lágrimas de Mucho gusto de Mega este viernes.

Su compañera de animación, Karla Constant, expresó, quebrándose: “Es día viernes, pero no es cualquier viernes, porque hay una mujer que ha puesto su sello, su dedicación y que para nosotras es más que una compañera de trabajo. Estoy hablando de nuestra Soledad Onetto, quien hoy emprende un nuevo camino“.

Simón Oliveros dijo: “Estas cabras no pueden hablar, voy a hablar yo. Me voy a poner al medio (…) Sole, querida, te queremos agradecer todo este tiempo, yo sé que es una decisión difícil, porque estamos pasando por un lindo momento”, añadiendo que la extrañarán.

Leer también Espectáculos Jhonatan Mujica, el primo modelo Christell Rodríguez que la rompe en Europa Espectáculos Iba a ser mujer: Fran García-Huidobro celebró los 15 años de su hijo y reveló que la mantuvo engañada durante cinco meses Televisión “Milf” ya tiene nuevas integrantes tras las polémicas salidas de Yazmín Vásquez y Renata Bravo

Notoriamente emocionada, Onetto afirmó que fue un agrado trabajar en el matinal. “No me voy del canal, pero ha sido un proceso difícil para todos, creo. Para todo el país, desde el estallido social, pasando por la pandemia, ha sido difícil para todos, y me sumé a este equipo, que es experto en entretención, que ha tenido un camino duro por delante también, tratando de aportarles desde mi proceso periodístico, y he aprendido mucho, mucho de todos ustedes”, señaló.

“Vivimos procesos internos difíciles y traté de poner aquí lo que sabía, pero ustedes me enseñaron sin ninguna duda muchísimo más. No me iría, pero tengo muchos proyectos por delante que necesitan tiempo, así que quiero agradecer a todos ustedes. No quiero que se me quede nadie afuera”, agregó la periodista.

“No es fácil hacer TV. A veces es muy fácil criticar. Esto se hace con mucho amor y profesionalismo, no siempre damos en el tono, pero hacemos siempre nuestro mejor esfuerzo”, finalizó Onetto, ya entre lágrimas.