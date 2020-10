Patricia Maldonado sobre el bajo rating de Bienvenidos: “Más marcamos nosotras”

Patricia Maldonado y Catalina Pulido se refirieron a los bajos resultados que ha tenido Bienvenidos en los últimos días.

En un nuevo capítulo de Las Indomables, la opinóloga partió comentando que para ellas es maravilloso “tener 2.600 personas en vivo y en directo”.

Frente a esta acotación, la actriz se refirió al rating del matinal de Canal 13, asegurando que “marcó tres puntos”.

“Más marcamos nosotras”, dijo Maldonado entre risas.

Luego, señaló: “Nosotras marcamos mucho. Anoche tuve una conversación con un amigo, a quien yo quiero mucho, resultado, que me dijo lo siguiente, ‘Maldonado, te quiero contar que yo me voy a trabajar, llego a un lugar que es conocido, llego y me dicen ¿viste lo que dijo la Maldonado?’ Yo lo encuentro maravilloso”.