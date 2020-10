Carolina Contreras, actriz detrás de “Alelí Huidobro” en Aquelarre, se refirió a las acusaciones de abuso sexual a Herval Abreu

Reyes del Drama, podcast dedicado a las clásicas producciones de TVN y Canal 13, invitó a la actriz Carolina Contreras, conocida por interpretar a “Alelí Huidobro” en Aquelarre.

En la conversación, la intérprete nacional abordó diversos temas, entre ellos su paso por la popular teleserie chilena, el feminismo, la situación social del país y su vida en Francia.

Además, Contreras habló sobre la situación judicial que vivió tras el abuso que sufrió por parte de Herval Abreu en su juventud.

Sobre el episodio de abuso que sufrió por parte de Abreu, la intérprete reflexionó, asegurando que “este tema era bastante complicado”, ya que ella no estaba consciente en esa época, cuando grabó Aquelarre, de este tipo de situaciones.

“Es complejo, siento mucho esto. Creo que lo más importante es haber salido del silencio porque al abrir este lugar de contar una verdad que pasó, no es la idea de ser la mala de la película, es decir que los lugares de abuso joden la vida de las personas y hacen que uno en algún momento dado quieran alejarse de esos lugares donde hoy me doy cuenta que el público está presente”, dijo.

“Cuando tu empiezas a tomar convicciones a los 18 años de qué quieres hacer en la vida y viene alguien y te dice que no, te va a romper todo lugar de convicción, de fuerza, de estima hacia uno mismo”, sostuvo.

Respecto a las denuncias en contra de Abreu, Carolina aseguró que siempre hay que hablar, pese a que sea algo complejo.

“Ya se acabó, ya no más. Ya no tiene que ser así de fácil. Ya no se van a aprovechar más de actrices jóvenes que quieren tener una oportunidad. Ya estamos más conscientes de esa zona gris que es cuando no dices no, ni sí“, dijo.

“Hoy ya sabemos que el hablar significa eso. Hay que decir que no, hay lugares donde denunciar. La justicia se demora pero parte cuando las personas somos capaces de comprometernos y llegar hasta el final con lo que estamos diciendo y transmitir que esto nos jode la vida. La justicia tarda, pero llega“, sentenció.

En cuanto al feminismo, Carolina comentó que para ella “no es estar contra los hombres. Es un cambio de sociedad, la sociedad se construye con hombres, con la homosexualidad, con las mujeres“.

“Estamos abriendo espacios donde antes un patriarcado estaba solo actuando por todos. Antes se normalizaba el uso de poder. Por eso el feminismo me parece esencial, porque estamos rompiendo ese silencio y denunciando situaciones de abuso de poder”, reflexionó.