Rodolfo Carter y los rumores por uso de bótox: “No tengo para qué ser un guatón, pelado y patético para ser político”

“A mi esas cosas me duelen”. En conversación con el programa Sin pauta de Chilevisión, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, respondió sobre los memes y comentarios que se hacen en redes sociales cuestionando su cambio estético, señalando en muchos de ellos que el edil se inyectó bótox.

De esta manera, Carter afirmó que “en los años que llevo en política nunca me he visto en televisión, me da vergüenza. Tengo síndrome del hijo feo, fui hijo único harto rato, entonces me da plancha mirarme en la tele“.

“Lo hago por dos cosas, primero por cuidar el ego y segundo, porque trato de llevar una vida lo más normal posible y además porque la política embrutece mucho“, explicó con respecto a sus razones por no verse en televisión ni redes sociales.

Con respecto a los memes, agregó que “cuando uno esta en política, uno tiene que estar dispuesto a que hagan esas cosas de uno, a mí esas cosas me duelen”. A raíz de esto, sumó que “no me gusta solo por mí, porque a veces la gente que uno quiere se preocupa“.

“Hoy día un hueón que es soltero, más de 40 años, eres maricón, y si eres de derecha, peor, pero no te lo pueden decir de frente porque es mal visto, políticamente incorrecto, entonces te dicen que te operas la cara, que te pones bótox, que te maquillas“, comentó Rodolfo Carter.

Si bien el alcalde admitió que cuida su apariencia física, negó haberse inyectado botox. “Me cuido caleta, me echo caleta de cremas en la noche, me hago láser para sacarme las manchas, sí, evidentemente me cuido, pero de ahí a ponerse bótox. Además, es no entender. El bótox lo que hace es inmovilizar músculos, y lo que más tengo es movilidad en la cara“, afirmó.

“No tengo para qué ser un guatón, pelado y patético para ser político, para eso hay hartos dando vuelta“, cerró Carter con respecto al tema.