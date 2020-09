María Inés Facuse sobre Sergio Jadue: “Todavía es mi marido, no me ha firmado el divorcio”

La exesposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse, entregó detalles sobre la querella que presentó contra su exsuegra por $112 millones por apropiación indebida, y su actual vida en Miami, Estados Unidos.

La acción legal fue tomada luego que Facuse acusara que Gloria Jadue Jadue de presuntamente no entregarle el 50% del dinero que le correspondía por la venta del lujosa propiedad que compartía con Jadue.

“El departamento se vendió cuando yo tenía súper buena relación con Sergio aún, estábamos tratando de sacar a flote el matrimonio, eso no fue cuando me separé o me fui de donde vivíamos”, comenzó señalando en entrevista con Bienvenidos de Canal 13.

“Nunca hice contacto con la señora Jadue después que ocurrieron los hechos de mi separación con su hijo. Yo nunca he tenido una buena relación con ella“, confesó.

Desde que llegaron a Estados Unidos hace cinco años, Facuse dijo que estuvo tres años “luchando todos los días por sacar el matrimonio a flote, que cuando llegamos acá ya estaba bien quebrado por varias situaciones”.

“Este departamento se vendió cuando yo todavía estaba viviendo con Sergio, quien todavía es mi marido, no me ha firmado el divorcio. Todo esto ya lleva más de un año y medio”, indicó.

Su situación en Estados Unidos

Asimismo, evidenció los problemas económicos que a traviesa en Estados Unidos. “Cuando Jadue presenta el divorcio en la corte lo hace exclusivamente para que a mí me saquen y me dejen sin estatus migratorio, que fue lo que ocurrió”, sostuvo.

“O sea, yo desde ese minuto desde que él me presenta el divorcio yo estoy como una inmigrante en este país, por lo tanto, no tengo documentación para trabajar ni licencia de conducir. Me la he tenido que arreglar como toda la gente que llega acá y no tiene papeles”, contó.

Debido a esto, Facuse detalló que se ha tenido que mantener haciendo labores de limpieza y paseando perros.

