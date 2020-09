“Fui cobarde”: César Campos reveló cómo le contó a sus padres que era homosexual y el ultimátum que le dio su pareja

El esposo de César Campos, Diego Barrios, reveló un ultimátum que le dio al periodista.

Ambos visitaron Sigamos de largo de Canal 13, donde entregaron detalles de cómo el exparticipante de MasterChef Celebrity le contó a su familia que era homosexual, y los problemas que vivió con Barrios por estar “en el clóset”.

“Yo quizás, cuando les conté, cometí muchos errores en la forma, por miedo. Fui cobarde“, confesó Campos.

“Lo hice por una carta. Estuvo 6 meses guardada esta carta para contarle a ellos quien era. Me demoré 6 meses. Diego me dio un ultimátum y hasta ahí yo dije: “Esto hay que liberarlo, hay que entregarlo’. Y ahí se inició un proceso que en realidad es un proceso que ya no es mío, es un proceso de ellos tienen que resolver”, expresó el comunicador.

El ultimátum

Por su parte, Diego contó cuál fue el ultimátum que le dio. “Fue porque yo no iba a volver a estar en el clóset. Habían pasado muchas situaciones en que me presentaba como amigo, yo no era el amigo. No sé, de repente en la calle yo llegaba como a abrazarlo, y César me daba la mano, entonces eran cosas como ‘no es lo que quiero’

“Yo ya estaba enamorado de César en ese momento, pero no quería eso para vida tampoco. Entonces ahí le dije a César: “Yo no puedo seguir así, no puedo seguir en esta relación. Tenemos que hacer algo: cortamos por lo sano para que cada uno siga feliz por su lado, o tú empiezas a enfrentar esto que te da mucho miedo. Porque, aparte, no era solo que me dañara a mí o a ‘nosotros’, también le hacía mucho daño a él”, explicó.

“Una vez que él lo hizo, yo jamás me sentí rechazado por la tía ni por los hermanos”, finalizó Barrios, quien celebró en enero su Acuerdo de Unión Civil con Campos.

