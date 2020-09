Estreno de “Mírame, lo que nunca te dije”: padre de Daniel Zamudio se reunió con condenado por el crimen de su hijo

Diversas reacciones generó el estrenó el nuevo programa de TVN, Mírame, lo que nunca te dije, donde protagonistas de hechos noticiosos confrontan sus versiones. El primer episodio contó con la presencia del padre de Daniel Zamudio, Iván, y uno de los cuatro condenados por la muerte del joven homosexual en el parque San Borja en 2012, Fabián Mora.

Cabe recordar que Daniel Zamudio se convirtió en el símbolo de la lucha contra la violencia homofóbica y que impulsó la promulgación de la Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio. En 2013 fueron sentenciados por el crimen Fabian Mora, Alejandro Angulo Tapia, Raúl López Fuentes y Patricio Ahumada Garay,

Mora pasó cuatro años en la cárcel (de siete) y fue puesto en libertad condicional, y en el programa se reunió con Iván Zamudio en el mismo lugar del ataque a su hijo.

Uno de los momentos que generó más sorpresa a los televidentes fue cuando dijo que no estuvo en el momento de la golpiza al joven, ya que se fue del lugar antes.

“Yo la verdad es que le pegué un combo a su hijo, pero uno, y fue porque él me ‘toqueteó‘”, expresó Mora al hombre.

“Fui a la cárcel injustamente, solo le pegué un combo, ese fue mi delito. No hice nada más. Ellos fueron, me lo dijeron (…) yo no vi nada de lo que le hicieron ellos tres“, agregó.

El padre de Daniel lo cuestionó preguntándole que “¿Tú creís que alguien te va a creer?“. Además, dijo que “necesitaba tiempo para digerir todo lo que estaba diciendo”.

“Perdón por no haber hecho algo más, pero era un pendejo de mierda”, afirmó Mora, que en la época tenía 19 años.

El estreno del programa se convirtió en tendencia en Twitter, donde causó gran impacto y críticas.

Para revisar el capítulo completo puedes hacer clic aquí.

Revisa aquí algunas de las reacciones:

Me incomodó ver a uno de los criminales de Daniel Zamudio en TVN. Eso no debe suceder, me descompuso y alteró la noche. — Beau (@beau_chile) September 4, 2020

de verdad que no me da la guata pa ver a Fabián Mora con el papá de Daniel Zamudio, es una wea impensable, ni en mis peores pesadillas me imaginé algo así — Constanza V. Figueroa (@constanzav_f) September 4, 2020

2012 2017 2019 2020 Nos persiguen, nos golpean, nos torturan y a veces, cuando les resulta, nos matan. Pero TVN encontró que era un ejercicio de periodismo relevante humanizar a uno de los asesinos de Daniel Zamudio. Así que no, no me relajo, planto la denuncia en el CNTV. pic.twitter.com/uQDOWPo4oG — Jose Miguel 🏳️‍🌈 (@Kon_Aiken) September 4, 2020

Nosé con que objetivo ni cual es la idea de hacer un programa con ese contenido????? Sinceramente pa qué weon? Pa exponer al papá de Daniel Zamudio? para “limpiar” la historia y discurso de un weon homofóbico, asesino ??? Pa eso es la wea? 😤 https://t.co/ZSRpPb0jiK — Pau (@paula_nopaola) September 4, 2020

Juntaron al papá de Daniel Zamudio con uno de los asesinos, el asesino dijo que es inocente, que estuvo preso injustamente. El papá lo excusó de todo. Mucho morbo y de un sinsentido total. Ya tiene varias denuncias en el CNTV — TuiteroNoInfluyente (@HugoAlexanderT) September 4, 2020

Que asco de programa, todo por raiting. Asquerosos que lucran con el dolor ajeno y con la herida sangrante de toda una comunidad al ver a ese asesino suelto. #justicia para Daniel Zamudio — Pink Ozon fassbin (@PinkOzon) September 4, 2020

#mirametvn en resumen un programa de mierda. Queriendo poner como víctima a un asesino que evidentemente no tiene ni una pizca de arrepentimiento, por cómo habla, por cómo se refiere a Daniel Zamudio, por todo. Queriendo juntar a un padre con uno de los asesinos por puro morbo ql — Ana Eluney (@Anamistikk) September 4, 2020

Solo extraigo de #MírameTVN que Fabián Mora, condenado por el asesinato de Daniel Zamudio, asumió que entregó un falso testimonio durante el juicio… por tanto, figuró esperando la apertura de una investigación de oficio. Es eso o el programa no tendría sentido. — Alison Vivanco (@AlisonVivanco) September 4, 2020

Morbosidad y sensacionalismo . Este programa es un atropello a la razón, a la delicadeza para abordar el tema. Me parece una falta de respeto para Daniel Zamudio . Es tAn malo que hasta tiene nombre de teleserie nocturna. Pobreza y vergüenza periodística. — Raquel True (@raqueltruliyo) September 4, 2020

Mentira que el tvn hizo esta wea¿? por estas cosas es que no veo tele weón encima por qué soltaron a ese psicópata, es una falta de respeto a la memoria de Daniel Zamudio y a la comunidad LGBT https://t.co/hKSak6IxG0 — michu🇨🇱 (@lwtolkien) September 4, 2020

@TVN el reportaje de Daniel Zamudio buscaron mucho Morbo… Perdieron una tremenda oportunidad de recordar lo que se vivió en esa época, las leyes q salieron después, el proceso de cambio. Ósea si van aprovechar el morbo, por último que sea con contenido pra una nueva generación — Oderson 🇨🇱 🌎 ♻️ (@oderson_) September 4, 2020