Leonardo Perucci sobre el regreso de Brujas y Papi Ricky: “Me parece excelente que se vuelvan a poner en pantalla”

El actor Leonardo Perucci se refirió al regreso de Brujas a las pantallas de Canal 13.

En conversación con Fotech, el hombre que dio vida a “Humberto Fontaine” en la exitosa producción nacional, reveló cómo vive la cuarentena en Costa Rica y cómo se siente cn la retransmisión de Brujas y Papi Ricky.

Sobre el regreso de estas dos teleseries, Perucci comentó que “me parece excelente que se vuelvan a poner en pantalla. En estos momentos de pandemia, en que se hace imposible grabar nuevas teleseries, la idea es más que plausible”.

“Creo que el público en cuarentena tiene la oportunidad de recrearlas o verlas por primera vez. En lo personal, puedo decir que siempre es positivo volver a estar en los hogares chilenos“, aseguró.

Respecto a los recuerdos que tiene junto a Silvia Santelices y Carolina Arregui en Brujas, el intérprete nacional comentó que “no solo fue una experiencia maravillosa en lo artístico, sino que también conocer y compartir con mujeres colegas de generaciones distintas y con quienes la química nació desde el primer encuentro”.

“Fue grandioso. Almas bellas y corazones generosos que dejaron una huella profunda en mis sentimientos“, dijo, asegurando que el elenco en general comprometió “lo mejor de mis afectos y están más que presentes en mis buenos recuerdos“.

Al hablar de “Humberto Fontaine”, Leonardo confesó que es un personaje que le encantó, ya que era un “hombre maduro, de vuelta de muchas cosas y apasionado”.

“Un ‘bon vivant’ al cual le tomé mucho cariño… quizás por tener facetas parecidas a lo que soy yo en la vida real“, agregó.

Sobre su vida en Costa Rica, el actor comentó que, en un principio, viajaba por 15 días, pero “cuando quise regresar a Chile, la Dictadura me negó la entrada al país. Esta prohibición duró 20 años”.

“Me imagino me cobraron el haber vivido en Cuba por 5 años y haber trabajado con el Ministerio de Cultura. Hice 15 obras como actor, tres como director y me diplomé como Dramaturgo y Director Teatral”, recordó.

“La verdad es que me van a faltar años para agradecerle a Costa Rica todo lo que me ha dado: una familia, trabajo por montones y el cariño de mucha gente. Vivir en un país en que la seguridad social es parte del sistema de gobierno es otra razón poderosa para quedarse por acá”, sostuvo, aclarando que si le sale alguna teleserie en Chile, “sin pensarlo ni consultarlo ni con la almohada… sí, sí volvería a trabajar”.

Finalmente, sobre su cuarentena, Perucci comentó que la está pasando en “el Caribe costarricense”.

“Tengo una casita en un lugar mágico llamado Cahuita y tengo todo lo que amo: familia, amigos, playa, selva, mar… ¡no puedo estar mejor! Les mando un fraternal y cariñoso abrazo a mis colegas”, sentenció.