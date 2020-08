“Tengo prohibido quejarme y olvidar”: El Puma Rodríguez reveló detalles de su pasado en “Cada día mejor”

Este domingo 23 de agosto, en el sitio web de La Red, se estrenará un nuevo capítulo de Cada día mejor, que tendrá como protagonistas a Mario Kreutzberger y al cantante José Luis Rodríguez.

En llamada exclusiva desde Miami, el “Puma” conversó con Alfredo Lamadrid sobre su pasado y la realidad que vive el mundo con la pandemia.

“Han pasado muchas cosas desde mi divorcio y mi encuentro con Carolina (Pérez, su actual esposa). Han pasado 34 años. Y yo nunca he hablado de mi vida pasada. Me he sentido a veces calumniado, a veces traicionado, y yo he mantenido silencio. Un silencio muy prudente“, expresó el artista venezolano.

“Pero llega un momento en la vida en que tienes que decir las verdades que tienes en tu haber. Y la verdad puede dañar a otras personas, pero es de valientes decir la verdad”, agregó Rodríguez.

También destacó que, después del doble trasplante de pulmón a que fue sometido y al que sobrevivió, “tengo prohibido quejarme y olvidar“.

Igualmente se refirió al momento que está viviendo la humanidad, expresando que el ser humano está perdido.

En tanto, se celebrarán los 58 años desde que Don Francisco animó por primera vez en televisión. El emblemático conductor de Sábados Gigantes habló de la situación actual del país.

Así, Kreutzberger declaró que “Chile necesita mucha plata para comer, porque la inequidad en Chile es tremenda y quedó demostrada en este momento más que nunca. Pero lo que más necesita la gente es afecto”.

Igualmente, Cada día mejor tendrá a la doctora María Luisa Cordero en un análisis psiquiátrico del caso Ámbar; Carlos Tejos se referirá al tema Calderón Argandoña, y se realizará un nuevo sorteo de entradas gratuitas para asistir a la obra teatral online “Viejos de mierda”.