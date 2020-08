El notorio cambio físico que sufrió Chris Carpentier en la previa de la final de “MasterChef Celebrity”

Este domingo se emitirá la final de MasterChef Celebrity, la versión con famosos de la franquicia culinaria que ha estado en manos de Canal 13 desde su llegada en 2014. La atleta Natalia Duco, la modelo Rocío Marengo y el conductor de TV César Campos disputarán el cetro, en una competencia que tendrá dos partes.

La primera etapa del capítulo final se filmó en marzo —antes de la pandemia del Covid-19— en Colombia, que fue el escenario de toda la competencia. Sin embargo, la segunda parte mostrará el desenlace desde Santiago. En resumen, hay cinco meses de diferencia y, por cierto, toda una emergencia sanitaria entre medio.

Por esta razón se podrían ver cambios físicos tanto en los concursantes como el jurado, algo que el propio Chris Carpentier confirmó en entrevista a LUN. El chef nacional reveló que bajó seis kilos entre el término de las grabaciones en el país caribeño y la final que se verá en las próximas horas.

“Cuando llegué me puse a comer saludable, a entrenar, porque durante el periodo de MasterChef, como comemos tanto, quería cambiar y comer saludable”, contó Carpentier.

Para estos efectos solicitó la ayuda del exanimador y amigo Giancarlo Petaccia, hoy dedicado al fitness en Miami. “Me organizó todo, fue un crack. En abril y hasta junio debo haber bajado nueve kilos. Después entrenando, porque me compré pesas, trotadora, ahí subí como tres kilos, pero de músculo. Estoy con la misma talla que tenía cuando estaba en el colegio”, comentó el cocinero.

Ya con aproximadamente 68 kilos, Chris Carpentier confesó que si bien no sube de peso cuando filma el concurso, tampoco ejercita los músculos: “Dejo de entrenar, como mal, duermo poco. Hay que probar todos los platos y después no tienes ganas de almorzar, comes cualquier cosa. En el medio me como un chocolito, me llevo chocolates. Me desordeno mucho“.