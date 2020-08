“No lo pasé tan bien”: Carmen Disa Gutiérrez recordó personaje que encarnó en Romané y que sufría violencia en el pololeo

En la teleserie Romané (TVN), que se emitió en el año 2000, Carmen Disa Gutiérrez interpretó a Muriel Cruces, quien administraba una bencinera de Mejillones, era madre soltera y tenía una difícil relación con Rodrigo (Álvaro Morales), en la que hubo violencia física y psicológica.

La actriz fue invitada al podcast Reyes del Drama, en el que habló de los recuerdos que tiene de este papel. Incluso hubo escenas en los que se evidenciaron las secuelas del maltrato y la ayuda que intentó prestar Rosario (Andrea Freund), profesora de su hijo.

“Me cuesta mucho entender que una mujer se deje golpear. No lo pasé tan bien porque tu te pones en la piel del personaje. Su vida era muy oscura, si me preguntas a mí, me cuesta mucho entender que una mujer se deje golpear. Me parece tremendo que la mujer se permita vivir y aceptar una situación como esa”, señaló.

Si bien remarcó que todos los casos son distintos, la artista sostuvo que “si fuera yo, voy y denuncio“.

Sobre el avance a nivel legislativo en torno a la violencia de género, la actriz señaló que “yo creo que ha ido avanzando, pero no se puede permitir la violencia, no sólo hacia la mujer, sino que también hacia los niños, violencia racial, etc”.

También fue consultada sobre el conflicto chileno-mapuche y la situación en La Araucanía. “No puede ser que siga pasando. Todavía está reciente el mismo caso Catrillanca, que hasta el día de hoy me dan ganas de llorar por no entender eso. Terrible. Cómo se aguanta esto en la sociedad que vivimos”, reflexionó.