Natalia Duco le dedicó emotivo mensaje a Marcelo Marocchino en Instagram

El fin de semana pasado, MasterChef Celebrity Chile definió a sus cinco mejores participantes: Marcelo Marocchino, Rocío Marengo, Betsy Camino, César Campos y Natalia Duco.

En ese contexto, la deportista decidió dedicarle una emotiva publicación al italiano a través de sus redes sociales.

“Qué les puedo decir de mi querido Marcelo, que es un hombre de familia y de amigos, que tiene valores humanos, que es súper sensible y que se preocupa mucho de la gente que lo rodea“, partió diciendo.

Luego, aseguró que su compañero es “protector, amante del deporte, competitivo y ultra emprendedor y con ganas de crecer y ser más“.

Tras esto, contó una anécdota que ella, Marcelo y Betsy Camino protagonizaron, donde ambos le enseñaron a Natalia a caminar con tacos.

Finalmente, aseguró que su amistad con Marocchino se fortaleció cada vez más porque tienen mucho en común. “Los dos somos súper competitivos, pero a la vez protegemos a los que queremos y aprender y disfrutar está por sobre el resultado final”, dijo.

“Eso es lo lindo de la cocina y el deporte, ser amigo de tus competidores, poder separar la competencia de los vínculos personales, al final son ellos los que te enseñan, los que te hacen sacar lo mejor de ti. Te quiero mucho amigo”, finalizó.

“Eres una persona estupenda y agradezco la vida que me puso en tu camino. Tú sabes cuánto te aprecio y te estimo en el lado profesional y sentimental ¡Eres un sol! Aún recuerdo un día en particular, lo que me dijiste nunca se me va a olvidar. Te quiero muchísimo, a punto de llorar con tus palabras”, respondió el italiano.