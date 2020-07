Rocío Marengo es la primera semifinalista de MasterChef Celebrity Chile

View this post on Instagram

Una noche hermosa!! Inolvidable!!!! . – Cuando recibí la chaqueta #masterchef mi corazón explotó de felicidad!!!. – No fue en vano tanto estudio y esfuerzo!! Mucho llanto pero también muchas risas… frustraciones y logros!! Todo fue parte del camino!. – Todo muuuuuy de a poquito… Valió la pena!!!!!! Siento mucho orgullo de haber llegado hasta acá!!!!!!. Y ahora a un paso de la semifinal… quien iba a decir???? Los amooooo! Gracias x el cariño!! . – 💕👩🏼‍🍳💕. – Gracias @ferfuentescardenas @jorge.rausch @chriscarpentier x enseñarme tanto!! Son toooodo lo que está bien!!!!! 🙌 Los admiro fuerte!!!! . – Felicitaciones @mmarocchino @cesarantoniocampos @nataliaduco y @betsycamino !! 👏👏👏 vamos x mas!!! .