Marco Enríquez-Ominami: “Soy el único candidato presidencial al que se le persiguió, violando la ley”

El excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami apareció este lunes en televisión después de tiempo.

El progresista visitó Bienvenidos de Canal 13, donde el conductor Amaro Gómez-Pablos lo primero que le dijo fue: “En aras a la transparencia, me gustaría preguntarle por su estatus legal, porque usted finalmente tuvo problemas por considerable fraude al fisco. ¿En qué situación se encuentra?”.

Ante esto, MEO comenzó respondiendo: “Después de 6 años espero que un tercero, imparcial, explique, sanje, lo que es un abuso total“.

“Soy el único candidato presidencial al que se le persiguió, violando la ley, puesto que en las campañas el encargado es el administrador electoral. Son los responsables”, sostuvo.

“A Piñera, a Bachelet, nunca se les investigó. En mi caso se hizo una excepción insólita de la campaña del 2013, y se tituló ‘el caso del avión’. Y hoy, dicho por la propia fiscal, el avión no es delito, se reconoce que no había condición de delito“, afirmó.

Agregando: “Y ahora espero un juicio por boletas al Servel, cuando ningún candidato presidencial, según dice la ley, no yo, lo votaron los senadores, aquí Andrés (Allamand) me podrá confirmar, establece que la responsabilidad penal la tienen los administradores electorales. Por tanto, hay doble estándar, y lo he denunciado muchas veces”, espetó.

“Entonces, el famoso caso del avión se cayó y ahora estoy esperando, hace 5 años para ser precisos, en esa causa, después de 12 causas, ir a un juicio y que eso se resuelva pronto”, indicó.

“Ha sido muy duro, pero a esta altura valoro que por fin se pueda decir esto en televisión y ante un juicio, ante un juez”, expresó.

“¿Por qué a Bachelet se le considera prescrita del 2013 su campaña?, ¿por qué a Bachelet y a Piñera no se les investiga a ellos y sí a sus jefes de campaña? La teoría del caso es simple, se cae a pedazos, pero eso lo tendrá que decir, por suerte, la justicia”, criticó.

Ante esto, Gómez-Pablos preguntó: “¿Entonces usted se está victimizando?”.

“No, son los hechos. Mire, ¿sabe qué?, yo dejé la política, estoy más libre, porque ya no estoy de candidato, entonces no tengo nada que victimizarme”, contestó MEO.

“En aras a la transparencia, no vengo a buscar votos. He salido del clóset después de casi 3 años de silencio mediático, porque me parece que es tan grave la ineptitud, la incompetencia de este Gobierno, que es importante expresarse“, aseveró el excandidato presidencial.

“En aras a la transparencia, tengo muchas críticas, y hoy día no las voy a expresar, porque creo que la idea es aprovechar un matinal para debatir. Si quieren, entramos en la transparencia total”, indicó.

“Lo importante hoy es que se sepa que, a mi juicio, hay razones extrajudiciales en la Fiscalía para perseguir al único candidato presidencial de la historia de Chile que va a responder por boletas que él no conoce, y servicios que se prestaron todos, como ha quedado demostrado una y mil veces”, finalizó.

