Fanáticos de Los Simpson notaron que capítulo censurado no fue emitido durante maratón

Una particular denuncia se volvió viral durante el viernes, día en que Fox emitió una maratón de Los Simpson sólo con capítulos uno.

Un usuario en Twitter contó que el primero de la tercera temporada, titulado “Papá está loco”, no fue emitido por la censura que pesa sobre él tras las denuncias de abuso contra Michael Jackson, quien además prestó su voz para uno de los personajes.

“Estoy furioso estoy viendo la maratón de capítulos N°1 y en el que corresponde al cap 1 de la 3 temporada colocan “El Patriotismo de Lisa” cap 2 de ésa temporada. Éste capítulo no es malo de hecho me gusta mucho, Pero el cap 1 de dicha temporada es “Papá está loco””, alegó el usuario Carlos Villarroel.

Y agregó en otro tuit de un hilo que publicó, que “al menos en la versión latina no debería desaparecer ya que MJ no dobla al personaje en latino, además aparece con un pseudónimo en los créditos, en Latino solo están las referencias musicales y bailables de MJ, pero no es un comercial cómo el de Lady Gaga”.

Frente a esto la cuenta de datos @data_simpsons, contó que “es porque hace varios meses que esta censurado y dudo que lo vuelvan a pasar por Fox (incluso tampoco esta en Disney+)”

El capítulo fue retirado de la plataforma en 2019, en medio de las repercusiones del documental “Leaving Neverland”.