Josefina Montané y reestreno de “Soltera otra vez”: “No estoy de acuerdo”

La actriz Josefina Montané se refirió al reestreno de Soltera otra vez en Canal 13 en medio de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

En conversación con Elvira Cristi en la sección “En línea con” de FMDos, la artista expresó: “Me han pasado cosas con este reestreno porque, para ser súper sincera, no estoy de acuerdo con este reestreno“.

“Siento que todas las decisiones que toma Canal 13 van por lo comercial más que por lo ético. Entonces en ese sentido no estoy de acuerdo”, sostuvo “Pin”.

“También es mi primer personaje. No la he visto, la verdad, pero hay mucha gente que se vuelve a reencontrar con ‘la flexible’. También desde ahí en adelante yo empiezo a construir mi carrera, entonces no sé, me pasan cosas”, agregó.

De igual forma, destacó: “Ya que la están dando, sería bueno también ver cómo ven a veces a la mujeres, o hace 7 años cómo veíamos a la mujer. Los arquetipos que se hacían”.

“Por ejemplo, ‘la flexible’ era una mujer que andaba siempre dispuesta, poca ropa, se paseaba con calzoncitos. Finalmente, es una mujer objeto, y eso hoy día es súper condenable“, expresó.

Revisa aquí sus declaraciones completas: