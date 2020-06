Jaime Coloma se refirió a la suspensión de Bailando y a las críticas que recibió durante su emisión

Este miércoles, Canal 13 emitió el último capítulo de Bailando por un Sueño, el cual volvió a ser suspendido a solo semanas de su reestreno. Sobre esto se refirió Jaime Coloma, quien se desempeñaba como jurado en el estelar.

En conversación con #CHVEnCasa, el crítico habló sobre su paso por el programa, asegurando que “me pasaron varias cosas. A mí cuando me llamaron al Bailando yo pensé inmediatamente que iba a ser una situación compleja. Yo, afortunadamente, a diferencia de otras personas, sí veo venir a algunas cosas y sí soy consciente de las decisiones que tomo”.

“Yo sabía que esto iba a repercutir de una manera muy ruda, y que iban a haber voces, que se rasgarían vestiduras, que iba a encontrar que era el colmo. Nunca me imaginé el nivel, pero sí me imaginaba una cosa bien intensa“, agregó.

Al ser consultado sobre si apoyaba la emisión del programa en tiempos de Covid-19, sin él en la pantalla, Coloma señaló que “tengo una hipótesis. Yo creo que hoy día hay un concepto que se trabaja en comunicación que se llama infoxicación, que es la intoxicación con información, y hace rato que lo vengo diciendo que creo que es importante que existan instancias de entretención y distención en la TV”

“La televisión sé que es una fuente de trabajo para gente talentosísima, y me preocupa que se diluya eso. Entonces, antes que me ofreciera el Bailando yo incluso lamenté la primera vez que se cerró“, aclaró.

Además, aseguró que se tomaron todas las medidas necesarias para evitar contagios dentro del set. “Se tomaron con mayor obsesividad todos los resquicios para cuidar a quienes trabajábamos en el lugar. Era un programa que jamás pretendió ni llamó a nadie a faltar a la cuarentena. Entonces lo que me pasa y lo que más me complica no es el tema del programa en sí, es la calidad de la educación que tenemos en este país que no es capaz de discernir”, comentó.