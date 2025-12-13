Registran temblor de mediana intensidad cerca de Mina Collahuasi: revisa acá la magnitud y la profundidad del sismo

Un sismo de magnitud 5,5 se registró la mañana de este sábado 13 de diciembre en la región de Tarapacá, según información preliminar entregada por el Centro Sismológico Nacional.

El movimiento ocurrió a las 9:00 horas y tuvo su epicentro 58 kilómetros al suroeste de Mina Collahuasi.

El reporte detalló que el evento se produjo a una profundidad de 97,4 kilómetros, lo que podría haber atenuado su percepción en superficie, aunque fue reportado en diversas localidades de la zona norte.

Por el momento, no se han informado daños a personas, infraestructura o servicios básicos.

Noticia en desarrollo...