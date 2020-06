Daniela Nicolás reveló que debió volver con sus padres por ser parte del grupo de riesgo

La actriz nacional Daniela Nicolás, junto a su hermano, regresaron a Copiapó con sus padres luego del primer caso positivo por Covid-19 en nuestro país.

En conversación con LUN, la actriz, que también estudia periodismo y lenguaje de señas, explicó su viaje detallando que es parte del grupo de riesgo. “Nos vinimos a principio de marzo con mi perrito (Milo) en auto. Mi papá y yo somos del grupo de riesgo. Él tiene diabetes y yo la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, que es autoinmune. Me salen manchas en la piel color púrpura y artritis en las articulaciones. Los remedios que tomo hacen bajar las defensas del organismo”, señaló.

“Tuvimos que adecuarnos los cuatro porque mis papás llevaban un tiempo viviendo solos y con mi hermano también. Yo me fui de la casa a los 17 años. Ellos han tenido que darse cuenta de que ya no somos chico. Es muy distinto venir de visita o que ellos viajen a vernos a Santiago que estar nuevamente viviendo juntos”, indicó Daniela Nicolás.

Finalmente, la actriz afirmó que debido a la crisis por la pandemia, debió volver a ser una “chica mantenida”. “Mis papás me apañan en eso y volví a ser un chica mantenida. Ellos me ayudan a pagar mis cuentas. Es frustrante, pero somos hartos chilenos que estamos desempleados. No vale la pena amargarse”, sentenció.