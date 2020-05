Raquel Muñoz a 6 años de su paso por MasterChef: “Me he enterado de muchas cosas que cuando estuve grabando nunca supe”

Hace unas semanas, Canal 13 decidió retransmitir la primera temporada del MasterChef Chile, provocando que los televidentes se pregunten qué sucede actualmente con los participantes.

Por esta razón, varios medios han entrevistado a los antiguos participantes, tal como es el caso de Raquel Muñoz, aquella mujer que conquistó al público con su talento e historia de vida.

En conversación con Canal 13, Raquel contó que sigue enamorada de la cocina, pese a que ahora lo hace de manera más relajada y “a su pinta”. Además, reveló que tras vivir en Santiago y Parral, “me casé y estoy viviendo en Chillán, compré un terreno con mi marido camino a Portezuelo”.

Respecto a la cuarentena y cómo la vive, Muñoz señaló que “he estado tranquila, el campo es súper rico. Cuando tengo tiempo salgo a caminar con mi marido (porque él está trabajando media jornada), también canto karaoke y me entretengo porque me relaja cantar“.

La mujer también se refirió a la retransmisión del programa, asegurando que por primera vez escuchó bien los capítulos, ya que durante su estreno no lo había hecho con atención. “Antes no había podido porque estábamos grabando, además en ese tiempo vivía en Santiago y no tenía mucho tiempo. Ahora todas las tardes me siento a escuchar el programa con mi esposo“, dijo.

Por esta razón, se ha llevado varias sorpresas sobre sus compañeros, manifestando que está un tanto decepcionada de algunos. “La verdad me he enterado de muchas cosas que cuando estuve grabando nunca supe. Aprendí a conocer a los participantes, de hecho me decepcioné un poquito porque había comentarios que hacían en contra de los compañeros, al parecer había mucha envidia entre ellos”.

Finalmente, señaló que su paso por MasterChef “fue una buena experiencia porque al participar con personas que no son ciegas me di cuenta que puedo hacer mucho, no importa que sea ciega, igual puedo participar y llegar muy lejos si me lo propongo. Fue una experiencia bonita“.