Dani Castro sobre su salida de Mucho Gusto: “Cuando renuncié me fui tan feliz”

Daniela Castro conversó con Jordi Castell en El Apertivo, donde se refirió a su salida de Mucho Gusto, matinal en el que participó como panelista hasta 2018.

Primero que todo, la joven comentó que tras su paso por MasterChef Chile siempre quiso ser reconocida a nivel nacional. “Siempre quise ser conocida, siempre decía cuando chica que quería ser famosa, postulé como toda la gente y siempre mi familia me decía que yo tenía mucho que aportar, así que que no me metiera a cualquier tontera y que fuera un aporte. Quedé en MasterChef, lo he disfrutado mucho. Yo soy súper perfeccionista, siempre quiero ser mejor como persona, quiero sumarle a la gente, que le quede algo mío“, dijo.

En esa línea, aseguró que jamás le ha interesado ser políticamente correcta en lo que hace, menos en la televisión. “Es brígido famosilandia, hay excepciones, pero la gran mayoría es como un mundo…”.

“Yo soy siempre muy yo, yo creo que por eso también hay cosas de las cuales he preferido renunciar, siempre voy hacer honesta, no me interesa ser políticamente correcta, en la tele todos hacen lobby y yo no sirvo para ser lobby. Yo voy a un evento y no hablo con más gente, voy a hacer mi pega y vuelvo”, agregó.

Sobre su renuncia a Mucho Gusto, Castro contó que “hablé con uno de los productores y le dije que estaba chata de tener que pelear la palabra. Todos son súper amigos en comerciales, pero prenden la cuestión y se supone que había buena onda y no me dejan hablar“.

“Y me dijeron: ‘Dani esto es un circo y vas a empezar a tener que ser así si es que quieres que te vaya bien en la tele, vas a tener que ser más zorra“, reveló. “Siempre quise estar en un matinal, pero es brígido esa sensación de cuando logras algo y no es lo que esperabas, todo lo que busqué y trabajé para llegar a eso, no era lo que quería. Además, en ese momento estaba en una relación muy compleja, todo tóxico. Cuando renuncié me fui tan feliz“, finalizó.