Hugo Valencia se refirió a su desvinculación de TVN: Fueron dos años que se terminaron por videollamada

Siempre me ha gustado este día, incluso hoy, en medio de una crisis que nos hace pensar en la vida y en la muerte más que nunca, sigue siendo un día de esperanza. No había querido escribir nada para pensar tranquilo, reflexionar y tener la certeza de que todo lo que ocurre es un aprendizaje. Fueron dos años en TVN que se terminaron por video llamada, sí, duro, frío y triste, aún así … gracias a todos los que me enseñaron y ayudaron a ser mejor profesional pero sobre todo mejor persona…seguiré conectándome con la gente x acá para reír, conversar y acompañar… y bueno, … por ahora nos vemos siempre por aquí ¿ya? Y si gusta Nos tomamos un café todos los días #UnCaféconHugo