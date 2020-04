“Tristemente no seré la primera ni la última”: Chiqui Aguayo fue desvinculada de TVN

View this post on Instagram

Gracias TVN por estos años como "rostro de tv" gracias @muybuenosdiastvn los quiero con el alma! Ya nos volveremos a encontrar!! Hoy la tonka de tvn ha sido desvinculada❣ #rostrocesante #chiquiexrostro #chiquiencuarentena Pd: Nunca hubo fuero, trabajadora independiente sin ninguna protección. Tristemente no sere la primera ni la Última.