MasterChef Celebrity sumó dos bajas: Una fue eliminada y la otra renunció

View this post on Instagram

Hay momentos en la vida en donde uno tiene que tomar una decisión. En esta ocasión tomé la correcta, abandoné la competencia para aprovechar los últimos días con mi madre. Quería agradecer a mis compañeros y producción por prestarme el hombro más de una vez estando fuera de mi país, lejos de casa. Para mi efectivamente fueron una familia en @masterchefchile . Ahora, a seguir contentando corazones, a seguir tratando de aportar un granito de arena en este mundo, siempre con positivismo y alegría, porque tengo que reflejar lo que mis padres me enseñaron.