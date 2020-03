Inesperada salida de Leo Caprile de MasterChef Chile causó sorpresa entre los televidentes

View this post on Instagram

Adiós Masterchef! Gracias por los lazos creados, por el amor y el respeto por las personas y por el sagrado acto de elaborar el alimento que compartimos con nuestros semejantes. Un derrotero personal me llama, pero jamás olvidaré esta transformadora experiencia. Coman, amen, beban, vivan. Hasta siempre!!