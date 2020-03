Dos jurados de “Bailando por un Sueño” podrían dejar el estelar de Canal 13

A dos semanas de su estreno, Bailando por un Sueño sigue generando polémica. Ahora estaría centrada en dos miembros del jurado que estarían a un paso de abandonar el estelar de Canal 13.

Se trata de Raquel Argandoña y Aníbal Pachano. Según detalló La Cuarta, esto se debería a que el contrato del argentino termina en abril, por lo que la opinóloga estaría evaluando su continuidad en el show.

Esto, por la gran amistad que ambos han formado desde que el actor llegó a Chile.

Otras fuentes aseguraron al medio que Raquel no estaría muy contenta con el formato de Bailando, ya que buscan generar polémicas entre los participantes y el jurado, y ella no estaría feliz con eso.

“Ella no se siente a gusto con esto. La Raca está en otra, no le interesa andar metida en ese tipo de polémicas. Dijo que no se sentiría cómoda si el programa comienza a tomar ese rumbo, así que prefiere dar un paso al costado y seguir tranquila“, dijeron.

Además, La Cuarta reveló que el argentino Ángel de Brito podría sumarse al estelar. “Sí, es cierto: me llamaron para sumarme al programa que ya arrancó con mucho éxito”, dijo el periodista a Telecinco.