Abuso sexual y relación tóxica: Leo Méndez Jr. recordó duros episodios de su vida

“No me fijé tanto en la coreografía, sino en verte tan feliz”, fueron las palabras de Raquel Argandoña hacia Leo Méndez Jr., quien por estos días compite en Bailando por un Sueño (Canal 13). El hijo de DJ Méndez profundizó en los comentarios de la jurado del estelar durante su visita en el late Sigamos de Largo, y eligió dicho programa para realizar fuertes condiciones.

En 2018, Leo Jr. visitó el set de Vértigo para hablar de sus planes de cambio de sexo. Este jueves, en conversación con Sergio Lagos y Maly Jorquiera, explicó las razones de por qué no se concretó finalmente su tránsito. “Realmente quiero ser muy sincero, sin filtro”, comenzó.

Habló de la relación que tuvo durante dos años y ocho meses con su expareja, de nacionalidad sueca. “Va de la mano de por qué quería ser mujer. Tampoco voy a decir que él me puso una pistola en la cabeza y me dijo ‘ahora te vas a transformar en mujer’. Yo para complacerlo a él, me enamoré tanto… que puse la felicidad y todo“, confesó Méndez.

“Yo llegué hasta a caer en una depresión heavy. De hecho, por eso hace seis meses atrás estuve con tratamiento antidepresivo. Me dio trastorno de pánico”, señaló.

Respecto de su decisión de cambiar de sexo, afirmó que “tampoco voy a culparlo tanto a él. Fue tanto que yo creía que a él le gustaba porque siempre me lo señalaba. En mi cabeza decía, me trataba de convencerme a mí mismo de que igual me gusta. Pero realmente es porque a él le gusta así”.

Méndez también repasó un episodio en el que revisó el teléfono de su expareja: “Vi cosas que a mí no me hubiese gustado ver. Él hablaba con ‘hombres hombres’, con barba (…) Me señalaba, me hacía así en la cara (se acarició el rostro), señalándome ‘tienes que ir a afeitarte’“.

De hecho, el ahora bailarín explicó que al realizar la solicitud de cambio de sexo en Suecia -trámite legal requerido en dicho país- vivió una situación puntual. “Todo lo que estoy contando el psicólogo me lo preguntó. Ellos son expertos en el tema, averiguan toda la vida, porque para uno transformarse y hacerse la operación tiene que estar 100% seguro. Y yo no lo estaba. Por eso es que pasaron dos meses y luego me dijeron ‘no, esto es una fase'”.

“Estuvo bien. Creo que no estaba siendo yo. Igual agradezco todo lo que pasó, que me hubiese dado cuenta y todo, porque realmente, tal como lo dijo Raquel, estoy siendo feliz”, concluyó.

Las confesiones de Leo Méndez Jr. no se quedaron allí, ya que habló de un crudo episodio que vivió a los seis años. “Es heavy, porque ni siquiera esto lo he podido conversar con mi familia, es un tema que lo puedo tocar y mi madre llorando. Ella se siente súper mal porque siente que me ha fallado”, sostuvo, antes de revivir el abuso sexual que sufrió de pequeño.

“Estuve bajo amenaza. Fue un señor súper cruel. Esto fue con mi mejor amigo. Él fue mi pololo, mi primer amor inocente. Él (el agresor) era el auxiliar del colegio. Fue en una ocasión en que a mí no me llegan a buscar. Mi padre me llegó a buscar, mi padre me llegó a buscar pero llegó un poco atrasado”, narró Méndez.

Continuó: “Nosotros esperábamos con mi amigo, siempre acompañados y esa vez estábamos afuera, hacía frío y este señor… cuento corto, estaba lavando los baños y entramos ahí. Y este señor nos obliga a sacarnos los pantalones y toquetearnos nosotros dos. Para mí fue heavy porque mi amigo lloraba, decía ‘no me gusta esto’ e igual siento culpa… quería calmarlo a él (su amigo). Le decía ‘esto iba a pasar rápido'”.

Finalmente, afirmó que se reencontró con su papá. “Él es un viejo zorro, cacha todo. Me da consejos clave, lo que me ayuda a pensar bien“, manifestó. El programa emitió un video en el que DJ Méndez respaldó a su hijo y también expresó gratitud hacia las palabras de Raquel Argandoña.