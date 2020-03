Leo Méndez Jr. reveló que terminó con su pololo sueco: “Era una relación súper compleja”

Leo Méndez Jr. se encuentra participando en Bailando por un Sueño, de Canal 13, por lo que tuvo que regresar a Chile para poder ser parte.

Tras varias semanas en el país, el joven se sinceró con AR13, donde contó que una vez en Chile terminó con su pololo sueco, con quien estaba hace tres años.

“Ya no estoy en pareja. Terminamos hace tres días bien igual (…) Está un poco reciente el tema, me duele un poco pero es parte de igual… Todos pasamos por quiebres y si en verdad no da para más, no da para más, así de simple”, reveló.

Luego, contó que “era una relación súper compleja porque él era discreto y yo viví dos años y ocho meses bajo sus condiciones, entonces si esa persona no estaba dando lo mismo que yo simplemente no da“.

En esa línea, reveló cómo se fueron dando las cosas, dejando entrever que su expareja lo engañó: “El que nada hace, nada teme. A él yo lo pillé en algo. Revisé su Whatsapp, esto está mal igual, pero ya no había confianza entre nosotros porque durante la relación yo tuve plena confianza en él y él mismo la rompió luego de yo enterarme de algo“.

“Luego comenzó a hacerme escenas de celos con mi bailarín (Vicente Rojas) porque decía que había mucha cercanía y yo le dije que no había nada pero molestó tanto, sobre porque él estaba haciendo cosas a mis espaldas y yo tengo pruebas“, comentó.

“Yo lo enfrenté, se picó y yo entonces le dije ‘ya chao’. Obviamente me duele porque es una persona con la que realmente hago clic, nos entendemos súper bien, vivimos un año juntos. Él formó un lazo muy fuerte con mi perro, que para mí es súper importante, formamos como una pequeña familia”, sostuvo.

“Cuando yo tuve dramas familiares estaba solo y él me ayudaba mucho en todo sentido. Realmente yo estuve en la pobreza máxima, trabajando duro de las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche, tratando de ahorrar dinero y él me acogió en su casa. Él fue un gran soporte para mí, me da mucha pena que todo se haya perdido“, dijo Leo.

Finalmente, manifestó que “quizás nos volvemos a encontrar, quizás no, Quizás yo me enamore aquí…. Todo puede pasar“.