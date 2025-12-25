Los problemas que sellaron la salida a préstamo de una figura de las series juveniles de Colo Colo / Twitter @colocolofutboljoven

Uno de los nombres de las divisiones inferiores de Colo Colo que generaron algún grado de expectativa entre los hinchas albos durante su convulsionado centenario fue Manley Clerveaux.

Quien llegó hace ocho años a nuestro país desde Haití comenzó a despuntar en las categorías menores del “Cacique” en 2023, ganándose este año la chance de debutar por el club en Copa Chile.

Pese a sumar algunos minutos, el extremo fue desapareciendo de las citaciones hasta que Fernando Ortiz reveló en Los Tenores que estaba apartado del primer equipo por acciones indisciplinarias.

“Cuando un jugador profesional no hace actividades profesionales, entonces hay una pausa (...) No sé si indisciplina es la palabra, pero son actos de rebeldía. Yo lo subí a Primera y después con sus compañeros trabaja diferente o tiene actitudes distintas… Si quiere ser jugador profesional, haga lo que le dicen”, sentenció el entrenador albo.

Así las cosas, con el cierre de la temporada, en Blanco y Negro tomaron la decisión de enviar a préstamo al jugador de 19 años.

Con ello en mente, en la previa a Navidad, Deportes Puerto Montt dio a conocer el acuerdo que llevará a Manley Clerveaux a jugar la Primera B en 2026, donde buscará enmendar el rumbo que le permita tener una nueva oportunidad en el “Cacique”.