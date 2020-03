Verdades Ocultas: Acercamiento entre Tomás y Nicolás causó revuelo entre los seguidores

Hace semanas que los seguidores de Verdades Ocultas especulan con un posible acercamiento entre Tomás (Matías Oviedo) y Nicolás (Emilio Edwards). Por ejemplo, el cocinero le contó a su amigo que tenía problemas en la intimidad con su pareja Claudia (Luna Martínez).

Desde entonces, las dudas se acrecentaron y el avance del próximo capítulo dado a conocer este miércoles daría luces acerca de una posible atracción entre los dos amigos.

En el episodio de esta jornada, Tomás se fue de la casa que compartía con Eliana (Francisca Gavilán), tras rechazar la petición de la villana de dejar la “Picá de los Soto”.

Más tarde, en el avance, se ve que Nicolás le dice a Tomás que Eliana “no es la mujer para ti”. Luego, el ex de Rocío le responde que “al único que necesito a mi lado es a ti”.

“Yo siempre he estado a tu lado”, afirma el chef, para luego escuchar a Tomás decir “Nico, no nos sigamos haciendo los tontos”, mientras se van acercando.

No se sabrá sino hasta este jueves si aquel diálogo fue real –dentro de la ficción– o si se trata de un sueño de Nicolás. Lo cierto es que este avance generó revuelo entre los fanáticos de la teleserie en las redes sociales.

