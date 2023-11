Teletón 2023 | Tiene canal en YouTube y conciencia ecológica: la tierna historia de la embajadora Amanda Meléndez

“¿Ya estás grabando mamá?”, así comienza el video en el que se presentó este sábado 11 de noviembre la historia de Amanda Meléndez, la niña de siete años que es la embajadora de la Teletón 2023.

Amanda está en segundo básico, es de Limache en la región de Valparaíso y desde los siete meses de edad que asiste a Teletón debido a una parálisis cerebral y biparesia espástica. Sin embargo, su diagnóstico no la define, ya que pese a todo ha salido adelante y es dueña de una gran personalidad y una alta conciencia ecológica.

De hecho, la presentación de su historia comenzó con ella diciéndole a Mario Kreutzberger que tuvo que ir a conversar con el alcalde por el cambio de lugar de un punto de reciclaje, lo que la dejó muy preocupada.

El canal rosa de Amanda y los “Amandalovers”

La historia de Amanda Meléndez fue contada en primera persona, con varias imágenes de su tratamiento en el centro de Valparaíso, el que será reubicado debido a que actualmente se encuentra en una zona de inundación de tsunami.

Así, en el registro ella contó cómo pasó de empujar un carrito a los bastones y su evolución, agregando su alegría cuando supo que sería la embajadora de Teletón 2023.

“No tenía ni el pie formado, ahora tengo el pie formado (…) Estábamos como en una reunión y un tío me preguntí si quería ser la niña embajadora y yo le dije a mis papás que “sí, por favor”. He disfrutado todo, las fotos, las grabaciones, he grabado”, contó Amanda en las imágenes.

Además contó su fanatismo por Wanderers, equipo en el que está inscrita desde antes de nacer y a quienes invitó al centro de Valparaíso.

La conmovedora historia de Amanda continuó mostrando toda su faceta youtuber, ya que su mamá fue quien le creó el “Canal Rosa de Amanda”, donde los “Amandalovers” le dejan todos sus mensajes, y donde despliega toda su conciencia ambiental.

Amanda Meléndez terminó llamando a donar y colaborar con Teletón 2023, para que más niños con diagnósticos difíciles de abordar puedan rehabilitarse.