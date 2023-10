Hace un año atrás el magnate tecnológico Elon Musk cerró el acuerdo millonario con el que compró la red social Twitter, hoy rebautizada como X. No sin polémicas, el hombre ligado a Tesla y Space X, debió desembolsar 44 mil millones de dólares.

Eso sí el camino de doce meses no ha sido fácil y el aniversario también trajo consigo ciertas cifras que parecen pavimentar parte del recorrido.

Parte de lo vivido es el registro de una diminución en los usuarios. Según cifras recogidas por Variety, en septiembre de 2023 las cuentas activas habían caído en un 15% a nivel global. Una realidad que también abarcó a los usuarios móviles cuya disminución alcanzó un 16% por la misma época.

Pero los números también se miden en otros aspectos. Según la firma de análisis publicitario Guideline, la publicidad que congregaba la plataforma cayó un 54% entre septiembre de 2002 y agosto de este año, al menos en territorio estadounidense. Un punto que incluso ha sido confirmado por Musk.

Otras aristas de la gestión de Musk involucran una serie de despedidos de proporciones importantes. En cifras, la reducción de personal alcanzó un 80% de la planilla original. Pero quizás lo más llamativo apareció en marzo cuando el cabecilla aseguró a sus empleados que el valor de X/Twitter se había reducido a más de la mitad, vale decir, 20 mil millones de dólares.

Pese a todo, y acorde a informes de fuentes ligadas a la plataforma, la misma estaría recuperando anunciantes desde mayo. Mientras que en paralelo Elon Musk prueba la idea de suma una suscripción anual de $1 dólar para el uso íntegro de X. Según él aquello frenaría a los bots que hoy complican el panorama.

Al cumplir el año, el equipo también entregó palabras que dejaron ver el presente. “Durante los últimos 12 meses, lanzamos más de 100 funciones en total, la mayoría de las cuales las hemos creado de forma pública y con un estrecho ciclo de retroalimentación”, escribieron.

“Nuestro objetivo es simple: hacer de X el lugar más divertido”, señalaron en el mismo texto. Un espacio donde también adelantaron que otras ideas ya se están creando. “Realmente apreciamos a todos y cada uno de ustedes”, cerraron.

ok everyone get ready to pop the champagne because today marks 1 year in 🪩🍾

over the last 12 months, we shipped 100+ features in total, most of which we’ve built in public and with a tight feedback loop, giving you all the chance to weigh in, suggest ideas and help us…

— X (@X) October 26, 2023