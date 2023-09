La Inteligencia Artificial llega con todo a YouTube: shorts, edición y hasta desarrollo de proyectos serán las nuevas actualizaciones

Este juves, YouTube dio un paso hacia el futuro de la expresión creativa. En el evento “Made On YouTube”, la plataforma anunció una serie de productos y funciones diseñados para expandir aún más los límites de la creatividad a través de la Inteligencia Artificial (IA).

Desde el lanzamiento de YouTube Shorts en 2020, esta función se ha convertido en un lugar donde se comparten ideas e inspiración espontáneas. Con más de 70,000 millones de vistas diarias y más de 2,000 millones de usuarios mensuales, la herramienta ha demostrado ser un lugar donde la creatividad fluye libremente.

Es más, en el evento, YouTube confirmó nuevas actualizaciones para facilitar la expresión creativa en Shorts.

Una de las características más emocionantes es “Pantalla Fantástica”, una función experimental que permitirá a los creadores agregar fondos de imágenes o videos generados por Inteligencia Artificial a sus Shorts. Esta característica revolucionaria permitirá a los creadores crear escenarios de fantasía sin límites.

Esta función se implementará inicialmente para un grupo selecto de creadores antes de su lanzamiento más amplio el próximo año.

Asimismo, YouTube, para abordar los desafíos de edición que enfrentan los creadores, presentó una nueva aplicación móvil llamada “YouTube Create”, la cual está diseñada para simplificar la producción de Shorts o videos más largos, permitiendo a los creadores centrarse en la creatividad en lugar de los aspectos técnicos.

En tanto, YouTube está aprovechando la Inteligencia Artificial para ayudar a los creadores a generar nuevas ideas y llegar a nuevas audiencias de manera más eficiente.

En base a aquello, el próximo año, YouTube Studio utilizará la IA para generar nuevas ideas y borradores de videos para ayudar a los creadores a desarrollar sus proyectos. Estos datos serán personalizados para cada canal, basados en las preferencias del público.

En tanto, en Estados Unidos, se introducirá la búsqueda asistida en Creator Music, lo que facilitará la búsqueda de la música adecuada para los videos, basada en la descripción del contenido.

De la misma forma, YouTube anunció que ha incorporado “Aloud“, una herramienta de doblaje impulsada por la IA, que ayudará a los creadores a expandir sus audiencias al permitir el doblaje de contenido a otros idiomas de manera más accesible.

