Sigue con los experimentos: el drástico cambio que Elon Musk quiere implementar en X

En las últimas horas, Elon Musk entregó una nueva idea de actualización relacionada con su red social X, ex Twitter.

El empresario estadounidense reveló que pretende quitar una de las funciones elementales en la interacción de la plataforma, bajo el argumento de que “no tiene sentido”.

Acorde al líder tecnológico, los usuarios de X ya no podrán bloquear a otras cuentas de la misma red social. “El bloqueo se eliminará como una ‘característica’, a excepción de los mensajes directos”, escribió en su inquieto perfil personal, sin confirmar una fecha oficial.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023