“Alan Wake 2” retrasa su fecha de lanzamiento y evita fuertes competencias con otros títulos

Durante las últimas horas se dio a conocer que Alan Wake 2 tiene una nueva fecha de lanzamiento, posterior a la planificada originalmente, con la que esperan llegar de manera más relajada al mercado.

Desde Remedy Entertainment y Epic Games sorprendieron a los fanáticos del popular juego de terror al confirmar un retraso en su llegada, lo que los obliga a seguir esperando para conocer cómo sigue la historia.

Según los propios desarrolladores explicaron, a través de redes sociales, la decisión llega conforme al momento del mercado gamer. Hay que recordar que el estreno estaba planificado para el 17 de octubre, en medio de un mes clave y repleto de lanzamientos.

De esta manera, evitan que el juego compita directamente con otros títulos de renombre. Si bien no reconoce esta razón de manera directa, así lo dan a entender en su posteo, apelando a que “este cambio de fecha brinde más espacio para que todos disfruten de sus videojuegos favoritos“.

Si lo analizamos de forma detallada, el cambio lo aleja un poco más del estreno de Marvel’s Spider-Man 2 y de Super Mario Bros. Wonder, dos franquicias de renombre y entregas muy esperadas por la comunidad.

Respecto a la nueva fecha de lanzamiento de Alan Wake 2, el retraso concreto fue de 10 días y quedó agendado para el próximo 27 de octubre, manteniendo el mismo mes, pero un poco más distante de los demás videojuegos.

An update from the Alan Wake 2 team: we're moving Alan Wake 2's launch from October 17 to October 27.

October is an amazing month for game launches and we hope this date shift gives more space for everyone to enjoy their favorite games.

We can't wait to show you what everyone's… pic.twitter.com/GpLxyr2xvY

— Alan Wake 2 (@alanwake) August 17, 2023