“Assassin’s Creed Mirage” adelanta su fecha de lanzamiento

Cada vez falta menos para la llegada de Assassin’s Creed Mirage y durante las últimas horas se anunció que se adelantará la fecha de lanzamiento, aumentando aún más las ansias de los fanáticos.

La exitosa franquicia sigue expandiéndose y la próxima entrega ha generado grandes expectativas por los diferentes detalles que se han liberado. Será una entrega especial después de la trilogía de AC Origins, Odyssey y Valhalla.

Desde Ubisoft aseguran que el juego volverá a los orígenes de la saga, en diferentes aristas, pero siendo lo más destacado la jugabilidad y la forma de adentrarse en el mapa. Si bien se deja atrás el siempre valorado mundo abierto, se rescatan aspectos claves y muy preciados vistos en títulos anteriores.

En medio de un alto hype en la comunidad gamer, se comenzó a especular de un supuesto retraso en el lanzamiento de Mirage. Sin embargo, los reportes oficiales dieron a conocer algo completamente opuesto, siendo muy buenas noticias para los fanáticos.

Hay que recordar que la fecha original de estreno estaba agendada para el próximo 12 de octubre del presente año. Ahora, la planificación se adelantó y lo tendremos una semana antes.

De manera concreta, los desarrolladores indicaron que ya está todo listo con Assassin’s Creed Mirage, razón por la que ahora su fecha de lanzamiento quedó para el próximo 5 de octubre de este 2023.

“En nombre de todo el equipo, no podemos esperar a que explores Bagdad del siglo IX con Basim. Su viaje ahora comienza el 5 de octubre. ¡Anota la nueva fecha!”, escribieron en redes sociales para dar a conocer el anuncio sobre el juego.

Assassin's Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early! 📀

On behalf of the entire team, we can't wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim.

Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX

— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 14, 2023