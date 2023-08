El primer vistazo a las estrellas: mira las imágenes hiperrealistas de NBA 2K24

Cada vez falta menos para el lanzamiento de la NBA 2K24 y durante las últimas horas se compartieron impactantes imágenes hiperrealistas que dan cuenta de algunas de las mejoras gráficas que nos ofrecerá.

Una vez más, el mundo gamer y el deporte se unen para crear un gran título, uno que llega a extender la historia y hegemonía de la saga. Visual Concepts vuelve a posicionarse como uno de los principales encargados junto a la distribución de 2K (desde 2005).

Al día de hoy ya conocemos algunos detalles importantes del juego, como quién estará en la portada; al menos en las ediciones especiales. Tal como lo anunciamos en su momento, Kobe Bryant volverá con su protagonismo.

De igual manera, aún falta más información por revelar que mantiene expectante a los fanáticos de la franquicia. Pero recientemente se liberaron fotos con algunos jugadores protagonistas de la mejor liga de básquetbol del mundo que aumentan el hype entre la comunidad.

Algunas de las estrellas que destacan son LeBron James, Devin Booker, Nikola Jokic y Kevin Durant, entre otras. Además, con estas publicaciones podemos evidenciar parte de la potencia y mejora que presentará el juego en esta versión.

Revisa las imágenes de NBA 2K24 a continuación:

First Look at the champ 🃏 What you got for his rating in #NBA2K24? #2KRatings pic.twitter.com/XrXp9SGQcU — NBA 2K (@NBA2K) August 8, 2023

NBA 2K24 tiene agendado su lanzamiento para el próximo 8 de septiembre, PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.