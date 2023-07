“NBA 2K24” tendrá a Kobe Bryant en su portada especial

Durante la mañana de este jueves se anunció de manera oficial que el NBA 2K24 tendrá una vez más a Kobe Bryant como rostro principal, esta vez de las versiones especiales del año.

Una vez más, el mundo gamer y los fanáticos del básquetbol se mantienen expectantes a lo que será una nueva entrega del popular videojuego desarrollado por 2K Games, firma encargada de trabajar en varios otros deportes como el golf o la WWE.

Ya estamos a mitad de año y comienzan a darse las primeras pistas de lo que será la edición 2022-24. Además, tras versión que se mantiene vigente, hay una vara alta a superar. Hay que recordar que el NBA 2K23 rindió homenaje a Michael Jordan, considerado por muchos el mejor jugador de la historia.

Para esta ocasión, la firma estadounidense optó por recordar a otra leyenda de la mejor liga de baloncesto a nivel mundial, “Black Mamba”. Claramente, la motivación responde una vez más al número: el año que enumera el juego y el dorsal del ídolo de Los Angeles Lakers.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que Bryant es la portada del título, ya que estuvo presente en el 2K21 tras su fallecimiento (2020), 2K17 y 2K10. Así, los fanáticos tendrán la posibilidad de sumar una nueva caratula con el talentoso alero.

De manera concreta, Kobe Bryant será el rostro de las dos versiones especiales del NBA 2K24, ambas con sus respectivos nombres, detalles, beneficios y fotografías específicas.

La primera de ellas es la Edición Kobe Bryant. En la imagen revelada por los desarrolladores podemos ver al basquetbolista con la camiseta n°8, la que usó en sus primeros como profesional en la NBA. Así, con irrupciones desde el banco se quedó con sus primeros tres anillos.

La otra es la Edición Black Mamba. Aquí vemos a la leyenda con su icónico n°24, el que comenzó a utilizar tras la salida de Shaquille O’Neal. Con este dorsal obtuvo dos campeonatos más.

La reserva de ambas versiones estarán disponibles a partir de este viernes 7 de julio. Asimismo, es importante destacar que aún falta por conocer quién será el jugador protagonista de la portada estándar.

8️⃣ ♾️2️⃣4️⃣

Sharing the Mamba Mentality with the next generation. Introducing our #NBA2K24 cover athlete, Kobe Bryant.

💛 Kobe Bryant Edition

🐍 Black Mamba Edition

Pre-order your copy tomorrow. pic.twitter.com/afcqMh5qr8

— NBA 2K (@NBA2K) July 6, 2023